Лётчик из состава Воздушного командования «Юг» попал в плен

Украинский лётчик попал в плен к захватчикам, его могут использовать в российской пропаганде.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, передаёт Одесса News.

«Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного лётчика, который катапультировался после попадания вражеской ракеты. Российский агитпроп применил агрессивную тактику 2014 года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы лётчик дает интервью о «националистах», ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с «братским» народом», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах предостерегли, что видео, очевидно, будут распространять на российском ТВ и в соцсетях пропагандисты «скабеевы и соловьёвы», и призывают им не верить.

«Лётчик – наш, из славной 299-й бригады тактической авиации (в составе Воздушного командования «Юг», — ред.). Командование Воздушных сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одну боевую задачу, защищая страну от российских оккупантов!» – заявили в командовании.

Также отмечают, что сделают всё возможное, чтобы вернуть пилота домой.

Как собщала Одесса News, 3 марта вблизи Затоки подразделение ПВО сбило вражеский самолёт, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.