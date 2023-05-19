РФ согласилась возобновить инспекции судов, которые идут только в Одессу и Черноморск

Страна-агрессор Россия согласилась возобновить инспекции судов, которые в рамках «зерновой инициативы» идут в порты Одессы и Черноморска, но не соглашается на проведение инспекций для судов, которые идут в порт «Южный».

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» 19 мая рассказал замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«По состоянию на утро 19 мая стало известно, что Россия согласилась возобновить инспекцию входящего флота в порты «Одесса» и «Черноморск», но отказалась инспектировать суда, следующие в порт «Южный», – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что инспекции судов, которые идут в Украину, были остановлены с 7 мая из-за позиции российской делегации в Совместном координационном центре.

Как сообщала Одесса News, днём ранее Васьков заявил, что черноморский «зерновой коридор» не возобновил работу, несмотря на заявления Турции и России о продлении соглашения.

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

РФ грозила, что «зерновая сделка» «прекратит своё существование, если до 18 мая РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против «расширения или бесконечного продления» соглашения.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod