На выходных в Одессе пройдут концерты ко Дню морской пехоты

20 и 21 мая в ротонде Городского сада Одессы пройдут праздничные концерты ко Дню морской пехоты и годовщине акции военно-патриотической песни «С песней к Победе».

В концертах будут звучать известные мелодии и патриотические песни, популярные среди украинцев всех возрастов.

Организатор – Коммунальное предприятие «Парки Одессы» при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Приходите к 14:00.

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