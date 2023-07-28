Куда пойти в Одессе на выходных 29-30 июля

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

29 и 30 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

29 июля в Одесском зоопарке состоится благотворительное мероприятие в поддержку Херсонского областного муздрамтеатра им. Н.Кулиша в рамках авторского проекта Почётного работника культуры Украины Елены Алексеенко «Непобедимые, Одесса – Херсон – артнаступление». Посетителям зоопарка представят выставку картин и выступления музыкальных коллективов. Также гости мероприятия встретятся с известным актёром, поэтом и участником комик-труппы «Маски» Борисом Барским. Приходите к 11 часам.

29 июля в Золотом зале Одесского литературного музея состоится благотворительный фортепианный концерт в пользу внутренне перемещённых лиц. В программе будет звучать классическая музыка отечественных и европейских композиторов XVIII – XX веков. Солистка – лауреат Всеукраинских и международных конкурсов Дарья Бянова, уроженка г. Херсона. Вход свободный. Приходите к 14.30.

29 июля в Одесском областном академическом театре своеобразный театральный блокбастер по повести Николая Васильевича Гоголя «Вий» – с масштабными костюмированными сценами, танцами, песнями, очень сложными и зрелищными трюками и спецэффектами. Неожиданный финал спектакля удивит даже тех, кто знает повесть Гоголя наизусть… Продолжительность спектакля — 2 часа 30 мин. Стоимость билетов от 200 гривен. Приходите к 18 часам.

29 июля в Международном культурном центре UNION состоится музыкальное событие — «АНДРЕЙ ПОКАЗ. Сольный концерт». В музыке и импровизациях Андрея Показа воплощён своеобразный симбиоз разных течений, стилей и жанров музыкального творчества. Андрей Показ — участник POKAZ TRIO с 2017 года – современное джазовое трио, резидент многих мировых джазовых клубов и фестивалей. Преподаёт в Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой. В программе концерта, состоящего из двух отделений, Фредерик Шопен и импровизации на тему украинских песен. Локация: Euroatlantic Event Hall в UNION, 2-й этаж. Приходите к 19.00. Стоимость билетов от 300 гривен.

29 и 30 июля премьеру в жанре манки-драма «Джалапита. Мир Джа» покажут в Одесском театре юного зрителя. В основу постановки легли сюрреалистические притчи немецкой писательницы с украинскими корнями Эммы Андиевской о качествах и метаморфозах доброго и наивного главного героя — Джалапита. Новый спектакль ТЮЗа для тех, кто интересуется миром и не всё о нём знает. Стоимость билетов – 200 грн. Адрес: ул. Греческая, 48-а.

30 июля в Одесском академическом Театре музкомедии состоится легендарное представление «Поезд «Одесса-мама» с участием легендарных актёров Олега Филимонова и Виктора Андриенко. Вас ждёт невероятный сюрприз. Это будет незабываемый вечер. Стоимость билетов от 250 гривен. Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3. Приходите к 19 часам.

До 7 августа в Одесском литературном музее фотовыставка “Selected works” известного одесского фотографа, члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. Адрес: ул. Ланжероновская, 2.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

Уютных, мирных выходных!

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