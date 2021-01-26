Одесский Дом клоунов приглашает на самый смешной и самый мудрый спектакль

30 января в Одесском Доме клоунов спектакль Бориса Барского «Дикарь FOREVER или О чём молчат мужчины?»

Самый смешной и самый мудрый спектакль об отношениях Мужчины и Женщины! О том, что нас объединяет, влечёт друг к другу. И том, что нас разъединяет. Да, мы разные, мы противоречивые. Но мы и уникальны, мы единственны в своем роде. Любящие и любимые, счастливые и несчастные.

Вся правда о семейной жизни!

Уникальный моноспектакль в жанре стенд ап — захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на лёгкость и веселье, преследует важную цель — примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.

«О чем молчат мужчины» — это невероятная попытка комика Роба Беккера ответить на вопросы, которые беспокоят нас больше всего. Американский актёр, а по совместительству семейный психолог, настолько близко подошёл к истине, что его пьеса не только продержалась рекордное время на сценах Бродвея и Вегаса, но и была награждена «Olivier Awards» в Лондоне и даже попала на страницы Книги театральных рекордов.

Начало в 19.00

Билеты стоимостью от 240 до 400 гривен можно купить здесь.