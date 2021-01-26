Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине и когда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил план вакцинации населения страны.

В какие сроки будет проводиться вакцинация и для каких групп населения, об этом он рассказал 26 января во время выступления в Верховной Раде.

«Правительство имеет чёткий план по проведению вакцинации, законтрактовав необходимое количество вакцин… Дорожная карта вакцинации включает пять этапов. Первый этап — вакцинация людей с критическим риском инфицирования, это медработники и персонал, которые оказывают помощь больным коронавирусом, это люди в домах престарелых, военнослужащие операции Объединённых сил, находящиеся на передовой. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек», — сказал Шмыгаль.

На втором этапе будут вакцинировать людей с очень высоким риском инфицирования — соцработников, людей старше 80 лет, остальных медицинских работников. В рамках второго этапа планируется вакцинировать 2 млн 540 тыс человек.

«Третий этап — вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства — ГСЧС, СБУ, милиция, учителя, другие категории. Планируется охватить 7,2 млн человек», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, на четвёртом этапе будут вакцинировать людей с повышенным уровнем инфицирования — люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории населения.

На пятом этапе вакцинировать будут остальных людей, которые не входят в число приоритетных групп.

Он отметил, что общей целью плана вакцинации является охват не менее 50% населения до конца 2022 года.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин, и это произойдёт в запланированные сроки. 25 января на совещании под председательством Президента Зеленского проинформировали, что вакцинация в Украине может начаться с февраля.

Как сообщала Одесса News, нардеп Виктор Медведчук предупредил власти, что предпримет всё, чтобы заставить их проводить вакцинирование бесплатно.