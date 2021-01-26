Минстратегпром определил пять ключевых задач на 2021 год

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины определило пять приоритетных задач в своей деятельности на текущий год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в законодательной сфере Минстратегпром ставит целью утвердить пять основополагающих документов, которые позволят реформировать и вывести на качественно новый уровень отрасли промышленности, которыми занимается ведомство.

Так, планируется утвердить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы, Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности Украины на 2021-2030 годы и Общегосударственную комплексную программу развития высоких наукоёмких технологий, а также утвердить и реализовать Государственный оборонный заказ на 2021 год.

В течение года Минстратегпром также будет продолжать процесс корпоратизации предприятий ГК «Укроборонпром». Государственные предприятия стратегических отраслей промышленности будут распределены по направлениям деятельности и сгруппированы в двух государственных холдинговых компаниях: «Оборонительные системы Украины» и «Аэрокосмические системы Украины», отметили в пресс-службе.

Также, в 2021 году в Украине должно появиться Агентство оборонных технологий вроде Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Задача Агентства будет заключаться во внедрении научно-технических разработок и новых технологий для создания современных видов конкурентного вооружения и военной техники.

Минстратегпром также ставит целью обеспечить существенное увеличение поступлений в государственный бюджет от экспортной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщала Одесса News, Государственное предприятие «Одесский авиационный завод», входящее в «Укроборонпром», передало в рамках выполнения государственного оборонного заказа в воинскую часть Воздушных сил ВСУ отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолёт Л-39М1.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod