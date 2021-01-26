Больше всех «закладывали за воротник» в 2020 году шотландцы и англичане

Глобальное социологическое исследование среди жителей 25 стран мира показало, что самыми большими пьяницами в течение последнего года оказались шотландцы и англичане.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian и опрос, проведённый Global Drugs Survey (GDS).

Всего в опросе приняли участие более 110 тысяч человек. Респондентов просили сообщить, сколько раз они напились до состояния ухудшения физических и психических способностей.

В итоге жители Англии и Шотландии отметили, что за последний год в среднем напивались более 33 раз. И это оказался самый высокий показатель среди всех 25 стран, представленных в исследовании, и более чем вдвое выше показателя нескольких европейских стран, включая Польшу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию и Португалию.

Отмечается, что средний показатель в мире был чуть больше 20 раз, а колумбийцы сообщили о низком показателе: за год они напивались лишь 6,5 раза. И только 7% опрошенных шотландцев и англичан сообщили, что за последние 12 месяцев вообще не были пьяными. Меньшую долю имели датчане и австралийцы — 5%.

Также англичане имели низкие показатели среди тех, кто пожалел, что напился (31%). Больше всего о неумеренности в алкоголе сожалели жители Колумбии (88,3%).

Стоит отметить, что на рост употребления алкоголя в разных странах Европы достаточно заметно повлиял коронавирусный кризис, длительная изоляция в домах и локдауны.

Как сообщала Одесса News, в соответствии с опросом, проведённом в июне 2020 года, американцы стали употреблять больше алкоголя во время пандемии коронавируса.

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