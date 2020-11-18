За сутки в Одесской области от COVID умерли 9 человек, 630 заболели

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 630 человек, в том числе у 27 детей и 24 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 34 743 (20 676 женщин, 14 067 мужчин), в том числе детей — 2 014, медработников — 1 511.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 480 (+9 за сутки) человек: Одесса — 217 (+3), Белгород-Днестровский — 18, Измаил — 30, Черноморск — 17, Южный — 5 (+1), районы Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 5, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 25 (+1), Болградский — 20 (+1), Великомихайловский — 1, Ивановский — 4 (+1), Измаильский — 17, Килийский — 2, Кодымский — 2, Лиманский — 13 (+2), Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 9, Окнянский — 1, Подольский — 17, Ренийский — 4, Раздельнянский — 12, Саратский — 13, Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего: 16 320 пациентов: Одесса — 8 301, Белгород-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 273, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 98, Балтский — 182, Березовский — 487, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 44, Ивановский — 309, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 558, Любашевский — 15, Николаевский — 93, Подольский — 469, Окнянский — 14, Овидиопольский — 342, Раздельнянский — 111, Ренийский — 54, Савранский — 40, Саратский — 145, Тарутинский — 353, Татарбунарский — 432, Ширяевский — 49.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 18 ноября:

Одесса — 14 753 (дети — 792, медработники — 513)

— 14 753 (дети — 792, медработники — 513) г.Белгород-Днестровский — 587 (дети — 30, медработники — 37)

Измаил — 1 951 (дети — 101, медработники — 93)

— 1 951 (дети — 101, медработники — 93) Черноморск — 1 078 (дети — 75, медработники — 25)

Теплодар — 121 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 481 (дети — 27, медработники — 10)

Ананьевский — 245 (дети — 16, медработники — 31)

Арцизский — 704 (дети — 32, медработники — 44)

Балтский — 650 (дети — 13, медработники — 35)

Березовский — 682 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 457 (дети — 20, медработники — 19)

Беляевский — 1 596 (дети — 130, медработники — 62)

— 1 596 (дети — 130, медработники — 62) Болградский район — 1 523 (дети — 101, медработники — 82)

В.Михайловский — 230 (дети — 19, медработники — 17)

Захаровский — 183 (дети — 6, медработники — 2)

Ивановский — 400 (дети — 27, медработники — 28)

Измаильский — 777 (дети — 60, медработники — 34)

Килийский — 473 (дети — 34, медработники — 34)

Кодымский — 231 (дети — 12, медработники — 16)

Лиманский — 1 282 (дети — 70, медработники — 70)

Любашевский — 311 (дети — 15, медработники — 13)

Николаевский — 135 (дети — 10, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 524 (дети — 105, медработники — 40)

Окнянский — 287 (дети — 5, медработники — 5)

Подольский — 1 367 (дети — 88, медработники — 113)

Раздельнянский — 403 (дети — 22, медработники — 15)

Ренийский — 271 (дети — 10, медработники — 29)

Савранский — 255 (дети — 12, медработники — 8)

Саратский — 588 (дети — 48, медработники — 23)

Тарутинский — 444 (дети — 25, медработники — 22)

Татарбунарский — 610 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 144 (медработники — 5).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496.