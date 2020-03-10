В Одессе на прошлой неделе родился 181 малыш

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 181 новорожденный, что на 19 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что численное преимущество на прошлой неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 99. Новорожденные девочки также демонстрируют хорошие темпы прироста — за прошедшую неделю родились 82 юные одесситки, что на 23 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 50 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родилось 162 малыша.