Количество заболевших коронавирусом в Одесской области перевалило за 1 тысячу

В Одесской области состоянием на утро 9 июня насчитывалось 1 019 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровели 376 пациентов.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
Всего в Украине, информирует ЦОЗ, подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено новых 394 случая заболевших.
Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44 516 образцов — методом ИФА.
В целом, в Украине заболели 2 003 ребёнка и 5 135 медиков. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов, из них 1 677 детей и 4 153 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8 242 человека, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 304 человека, в том числе один ребёнок и 29 медиков.
Из числа выздоровевших 2 896 медработников и 897 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.
Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1175 (728 выздоровели)
- Волынская обл. — 1113 (299 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 971 (629 выздоровели)
- Донецкая обл. — 235 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. — 935 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1425 (606 выздоровели)
- Запорожская обл. — 499 (290 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1602 (992 выздоровели)
- г. Киев — 3523 (925 выздоровели)
- Киевская обл. — 1836 (577 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 562 (422 выздоровели)
- Луганская обл. — 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. — 2211 (531 выздоровел)
- Николаевская обл. — 309 (195 выздоровели)
- Одесская обл. — 1010 (376 выздоровели)
- Полтавская обл. — 274 (256 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2094 (1093 выздоровели)
- Сумская обл. — 198 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1305 (987 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1305 (597 выздоровели)
- Херсонская обл. — 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 518 (338 выздоровели)
- Черкасская обл. — 490 (346 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3729 (1150 выздоровели)
- Черниговская обл. — 304 (81 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, в Украине насчитывается 62 больных коронавирусом на 100 тысяч населения