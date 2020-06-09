Количество заболевших коронавирусом в Одесской области перевалило за 1 тысячу

В Одесской области состоянием на утро 9 июня насчитывалось 1 019 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровели 376 пациентов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Всего в Украине, информирует ЦОЗ, подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено новых 394 случая заболевших.

Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44 516 образцов — методом ИФА.

В целом, в Украине заболели 2 003 ребёнка и 5 135 медиков. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов, из них 1 677 детей и 4 153 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8 242 человека, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 304 человека, в том числе один ребёнок и 29 медиков.

Из числа выздоровевших 2 896 медработников и 897 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1175 (728 выздоровели)

Волынская обл. — 1113 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 971 (629 выздоровели)

Донецкая обл. — 235 (121 выздоровели)

Житомирская обл. — 935 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1425 (606 выздоровели)

Запорожская обл. — 499 (290 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1602 (992 выздоровели)

г. Киев — 3523 (925 выздоровели)

(925 выздоровели) Киевская обл. — 1836 (577 выздоровели)

Кировоградская обл. — 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. — 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. — 2211 (531 выздоровел)

(531 выздоровел) Николаевская обл. — 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. — 1010 (376 выздоровели)

Полтавская обл. — 274 (256 выздоровели)

Ровенская обл. — 2094 (1093 выздоровели)

Сумская обл. — 198 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1305 (987 выздоровели)

Харьковская обл. — 1305 (597 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 518 (338 выздоровели)

Черкасская обл. — 490 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3729 (1150 выздоровели)

(1150 выздоровели) Черниговская обл. — 304 (81 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в Украине насчитывается 62 больных коронавирусом на 100 тысяч населения