В Украине за сутки ещё 5 426 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, из них за сутки — 5 426.

Такие данные содержит Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксированы 73 новых летальных случая. Всего в Украине зарегистрированы 6 464 смерти от COVID-19.

Выздоровели — 1 029 человек (за сутки). Выздоровели всего с начала пандемии — 142 537 пациентов. Болеют сейчас 199 923 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской — 478, Одесской — 348, Житомирской — 345 областях.

Наибольшее количество заболевших в стране — в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, по данным на 26 октября в Одесской области лабораторно подтверждённых случаев – у 13 186 женщин и 8 995 мужчин).