Одесская мэрия приостанавливает личное общение с посетителями

В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации, а также с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, принято распоряжение городского головы № 1032 от 26.11.2020 г. «О дополнительных мерах по усилению карантина в исполнительных органах, на коммунальных предприятиях и в учреждениях Одесского городского совета».

Об этом информирует официальный сайт города.

Так, с 30 ноября по 6 декабря исполнительным органам Одесского городского совета поручено внести изменения в работу, установив дистанционный режим деятельности.

Корреспонденцию в адрес городского совета можно направлять на электронный адрес: kanc5@omr.gov.ua

Электронный приём обращений граждан и запросов осуществляется путём их передачи на адреса:

— для обращений: obr4@omr.gov.ua;

— для запросов: obr8@omr.gov.ua.

На период усиления карантинных мер временно приостановлен личный приём граждан руководящим составом Одесского городского совета.

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета необходимо обеспечить перенос или перевод в онлайн-формат мероприятий, запланированных в период с 30 ноября по 6 декабря.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки в одесской области установлен антирекорд по суточному количству заболевших коронавирусом — 1 350 человек, в т.ч. в Одессе — 689.