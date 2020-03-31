Мэр Одессы заинтересовался деятельностью областного лабораторного центра

30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Как сообщает официальный сайт города, именно в этот Центр доставляют из медучреждений города и области биологические материалы, взятые у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

И.о. директора Одесского областного лабораторного центра Виталий Гончаров отметил, что в лабораторный Центр были поставлены новое современное оборудование для ПЦР-диагностики и соответствующие тест-системы.

Отмечается также, что с 26 марта Центр проводит полноценную диагностику без необходимости отправки материалов в Киев. Сотрудники Центра переведены на круглосуточный режим работы.



В ходе встречи состоялось обсуждение проблемных вопросов, в том числе, чем именно город может помочь областной лаборатории в этот напряжённый период.



Так, в ходе диалога отмечалось, что в настоящее время на рынке существует дефицит предложений ряда необходимых для Центра расходных материалов. Одесской мэрией была создана соответствующая база поставщиков, благодаря чему оперативно, в телефонном режиме, удаётся их находить.

Мэр Одессы подчеркнул, что городской оперативный штаб будет и дальше находиться в постоянном диалоге с руководством лабораторного Центра и оказывать содействие в решении проблемных вопросов.

«В лаборатории созданы необходимые условия для проведения ПЦР-диагностики, здесь работают профессионалы своего дела. Мы обязаны сегодня создать условия и поддержать всех тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. А одесситы должны быть уверены, что в городе работает современный лабораторный Центр», — прокомментировал итоги встречи Геннадий Труханов.

Кстати. В этом году Центру исполняется 30 лет. На сегодняшний день здесь работают 50 сотрудников, номенклатура исследований составляет более 200 наименований.

Как сообщала Одесса News, в Украине официально подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Одесской области — 11.

Фото: «Одесса»