ВАКС сегодня рассматривает по существу дело Труханова в режиме онлайн

31 марта Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела о недостоверном декларировании городским головой Одессы Геннадием Трухановым.

Заседание транслируется на Youtube-канале ВАКС.

Как сообщала Одесса News, решение о передаче в ВАКС обвинительного заключения САП относительно Труханова вынес в октябре Приморский суд Одессы.

САП инкриминирует Труханову совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным САП, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, а также доли акций в компаниях и проценты по вкладам в банках. Общий объём незадекларированных средств в виде имущества и других ценностей превышает 50 миллионов гривен.