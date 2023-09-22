Мэр Одессы посетил Центр протезно-ортопедической помощи

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Центр протезно-ортопедической помощи Tellus, в котором производят и ремонтируют технические средства, а также проводят курс реабилитации и обучают пользоваться протезно-ортопедическими изделиями.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, сегодня вопрос протезирования и реабилитации крайне актуален, ведь среди пациентов много военных, потерявших конечности. С начала 2023 года в Центре уже изготовлено 483 индивидуальных протеза, 117 из которых — именно для военных.

Отмечается, что в Одессе по городской целевой программе военные обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями повышенной функциональности. Максимальный размер пособия на одного человека — почти 2,4 миллиона гривен.

Однако любые протезы нуждаются в обслуживании и замене механизмов, также необходимо иметь постоянный запас расходных материалов для их обслуживания. Особенно тех, которые были установлены за границей.

«Вместе с руководством Центра обсудили все проблемные вопросы и пути их решения. Так что будем работать и вместе делать всё для того, чтобы наши герои как можно скорее возвращались к полноценной жизни», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в Нью-Йорке (США) Президент Украины Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение и реабилитацию раненые украинские военнослужащие.

Фото: «Одесса»

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