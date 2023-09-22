Президент Украины встретился с министром обороны США в Пентагоне: о чём шла речь

21 сентября в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии. Помощь уже достигла 46 млрд долл. США.

«Эта поддержка – решающая. Соединённые Штаты – наш ключевой союзник и партнёр, который помогает нам победить в войне», – отметил Глава государства.

Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинской ПВО.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости своевременных поставок необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнёров для продолжения деоккупации украинских территорий.

Он выразил благодарность американской стороне за лидерство в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая объединила более 50 государств.

В ходе встречи также поднимались вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с международными партнёрами по наращиванию собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции.

Президент также пригласил американскую сторону к участию в международном Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве этой осенью.

В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве и развитии совместных проектов между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Глобальным оборонно-промышленным альянсом, Оборонно-промышленной коалицией Аризоны и Аэрокосмической и оборонной ассоциацией Юты.

Одесса News информировала о встрече Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом.

Фото: ОПУ

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