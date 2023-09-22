Труханов планирует в Одессе увеличить количество платных парковок

В Одессе продолжается работа по расширению парковочного пространства.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, на очередном заседании сессии 27 сентября будет рассмотрен вопрос увеличения парковочных машиномест на 225.

Отмечается, что оператором ещё 7 площадок в центральной части города назначено коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

«Введение дополнительных площадок для платной парковки позволит увеличить перечисление в бюджет Одесской городской территориальной громады за сбор за места для парковки транспортных средств более чем на 110 тысяч гривен ежемесячно», — отметил Геннадий Труханов.

Для справки. Всего с начала года в бюджет Одессы перечислено около 1,9 миллиона гривен за взимание парковочной платы. Также с начала года в бюджет города поступило более 24 миллионов гривен штрафов.

Одесса News информировала, что 27 июля 2023 года на заседании исполкома Одесского городского совета принято решение «Об установлении тарифов на услуги по пользованию отведёнными площадками для платной парковки транспортных средств в г. Одессе» – 20 грн/час.

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