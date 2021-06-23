Труханов со своими чиновниками лоббирует туристскую Одессу в Италии

Одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым находится с рабочим визитом в городе-побратиме Генуе (Итальянская Республика).

Как сообщает официальный сайт города, в рамках визита в «Палаццо Дориа-Турс» прошла встреча Геннадия Труханова с мэром Генуи г-ном Марко Буччи.

Отмечается, что два города связывают почти 50 лет плодотворного сотрудничества и различные проекты, направленные на развитие взаимоотношений в сферах экономики, туризма, культуры и архитектуры.

Мэр Одессы высоко оценил сотрудничество между городами-побратимами, особенно активно развивающееся в течение последних лет. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в различных сферах.

Также состоялась встреча директора Департамента культуры и туризма Татьяны Марковой и директора Департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета Оксаны Черновой с советником по развитию экономического туризма и территориальному маркетингу Муниципалитета Генуи г-жой Лаурой Гаджеро. Они обсуждали вопросы развития кооперации в сфере культуры, туризма и международного сотрудничества.

В рамках международного визита торжественно открыто Представительство Амбассадора города Одессы в Итальянской Республике, регионе Лигурия. Среди основных задач Представительства – оказание содействия промоции города Одессы как туристического и делового центра Украины, а также распространение идеи инвестиционной стратегии «Одесса 5Т» среди иностранных партнеров и ее членов в Итальянской Республике.

Вчера, 22 июня, в Генуе состоялась встреча одесской делегации с администрацией портовой системы Западной Лигурии, представителями всеобщей конфедерации итальянской промышленности Генуи, а также представителями Международного аэропорта Генуи и бизнес-сектора города.

В ходе встречи была презентована инвестиционная стратегия «Одесса 5Т» и прошло обсуждение вопросов сотрудничества, логистики, формирования грузопотоков, развития туризма и долгосрочного сотрудничества.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что Одесса — это морские ворота Украины, интенсивно развивающийся город, один из ведущих экономических, научных, торговых, курортно-туристических и культурных центров страны.

В ходе встречи представители порта Савона презентовали свою работу, которая объединяет четыре порта Италии, в том числе и порт Генуи.

Как сообщала Одесса News, 21 июня состоялась торжественная церемония открытия в Генуе туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.