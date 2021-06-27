Одесса отмечает 25-летие Конституции Украины

Накануне празднования 25-й годовщины Конституции Украины, которое отмечается ежегодно 28 июня, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание.

Как отмечает корреспондент Одесса News, в торжествах приняли участие руководители области и города, депутаты, представители областной госадминистрации и облсовета, дипломаты, представители Вооружённых Сил Украины, духовенства, работники социальной сферы, науки и образования, здравоохранения, молодёжи.

Открыл собрание председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

«День Конституции — это, безусловно, праздник. Но праздники созданы не только для того, чтобы получать выходные дни. Они позволяют размышлять, работать над ошибками и подводить итоги. И такие итоги надо делать сегодня, для того, чтобы Конституция Украины действительно стала оберегом государственности и гарантом нашей независимости. Уверен, сохраняя ключевые принципы и положения, Конституция в современных динамичных исторических условиях должна адекватно реагировать на глобальные изменения и вызовы времени. Из уважения к Конституции начинается гражданское общество. Из уважения к правам каждого начинается страна, которую уважают. И именно Конституция несёт в себе главную чрезвычайно ценную и гуманную идею о том, что государство функционирует для человека! Давайте придерживаться своей гражданской позиции ежедневно, а не только в день праздника», — призвал Сергей Гриневецкий.

По случаю праздника ряд представителей предприятий и организаций Одесской области были отмечены государственными наградами, которые и вручил глава ООГА.

«Закон и развитие всегда идут рядом. Сегодня будущее нашего города и страны зависит от нас как гражданского общества, которое должно быть нацеленным на развитие и опираться на закон. Независимо от должности или статуса», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, приветствуя участников торжественного собрания.

Как сообщала Одесса News, 27-28 июня в Одессе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню Конституции.

Фото: «Одесса»

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