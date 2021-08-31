Что происходит с раскопками на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе

30 августа межведомственная рабочая группа по вопросам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий, захороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги, представила первые результаты своей работы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Как отметил руководитель группы, вице-мэр Олег Брындак, группа разделена на две подгруппы. Одна из них ведёт архивную работу – направлены письма в архивы Румынии, Германии, а также через МИД России в архивы Москвы, где находятся основные архивы НКВД. Вторая – поисково-исследовательскую работу.

«Работа ведётся не один год. Полевым работам предшествовали огромная работа в архивах и исторические исследования. На сегодня уже есть данные из архивов СБУ, Полиции и государственного архива Одесской области: составлены списки практически 40 тысяч людей, которые были репрессированы в Одесской области. 8120 из них был вынесен приговор к расстрелу. Так как основным местом расстрела НКВД была Татарка – именно это место на 6-м км Овидиопольской дороги, то есть все основания считать, что большинство из них закопаны именно здесь», — рассказал Олег Брындак.

Отмечается, что в 2008 году уже проводились первые раскопки. На 6-м км Овидиопольской дороги были найдены гильзы, черепа с отверстием в затылочной части, что даёт основание предположить о приведении приговоров к исполнению — расстреле людей в упор непосредственно возле ям. Это предстоит выяснить экспертам-криминалистам, которые будут работать непосредственно с найденными останками после их эксгумации, и дать ответ: является ли данное место захоронением расстрелянных людей либо же это непосредственно место преступления.

Однако, как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, это станет следующим этапом работы, который будет проводиться уже не в этом году и после получения разрешений на эксгумацию.

«Работа проводится согласно утверждённым планам и методикам, в соответствии с разрешительными документами и под наблюдением экспертов-консультантов. Работает сводный отряд поисковиков-волонтёров из Одессы, Днепра и Кривого Рога. Сегодня на месте репрессий сталинского периода, когда людей расстреливали без суда и следствия, обнаружено 29 расстрельных ям. Тоталитарный режим потерял всякое чувство меры и для достижения своих целей не считался со своим собственным народом», — отметил Геннадий Труханов.

На данном этапе задачей группы является определение границ захоронений без эксгумации тел, а также сбор артефактов, свидетельствующих о времени захоронения, а, возможно, и личностей убитых.

Как отметила кандидат исторических наук, археолог, член-консультант рабочей группы Татьяна Самойлова, площадь исследовательского участка — 5 га. На сегодняшний день обследовано немногим менее половины. Раскопки и поиск расстрельных ям будут продолжаться и в сентябре, сколько позволит погода.

«Сегодня мы устанавливаем сам факт присутствия здесь останков. Сколько их, мы не знаем, потому что яму не вскрываем, а просто маркируем место захоронения и консервируем останки до проведения следующего этапа исследований. Эти работы важны не только для Одессы, а и для всей страны в целом. Ужасает то, что здесь находилась территория городской свалки. Это верх цинизма, который тогда происходил: ямы вырывали в мусорном слое и трупы засыпали этим же мусором. То есть люди после смерти оказались погребены в мусорной свалке», — подчеркнула Татьяна Самойлова.

В ходе работ вывезено более 400 гружённых мусором и землёй самосвалов «КамАЗ».

Фото: «Одесса»

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