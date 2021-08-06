Возле Одесского аэропорта начались раскопки на месте массовых расстрелов НКВД

На месте бывшего спецобъекта НКВД, где в 1937-1941 годах массово расстреливали ночами и тайно закапывали тысячи граждан, начаты работы по поиску могил жертв массовых политических репрессий и определения границ расположения расстрельных ям.

Об этом сообщил известный одесский историк-исследователь Александр Бабич на своей странице в Facebook.

«По работам на 6-м километре (Овидиопольского шоссе – ред). Сегодня поработали на месте. Техника снимает верхний слой строительного мусора. Видно, что он вырос до 1 метра, по сравнению с актом румын 1943 года. Ковш работает под присмотром поисковиков», — отметил Бабич.

По его словам, все находки нумеруются, протоколируются и складируются. Шурфы делаются с шагом в 2,5 метра. Потом отрабатываются лопатой и щупом до материка.

Как уточнил историк, «первая яма с останками обнаружена в северо-западном углу. Череп, кости, обувь. Останки залегают на глубине 1 м 60 см. Обувь (калоши) 1937 года. Монеты 1935 и 1937 годов».

Бабич надеется, что в этом году удастся установить границы расположения расстрельных ям. Полевые работы на местности планируется завершить также в этом году. По результатам исследований будут приниматься дальнейшие решения.

Как сообщала Одесса News, ранее на место массовых захоронений власти города планировали переместить гаражные кооперативы, которые находятся сейчас в районе улицы Центральный Аэропорт, и мешаю развитию инфраструктуры Международного аэропорта «Одесса».

Историки и краеведы назвали инициативу «варварской». По поводу ситуации на 6-м километре высказался Украинский институт национальной памяти, который потребовал от мэрии провести поисковые работы тел жертв репрессий перед переносом гаражей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил общественность, что власти будут содействовать «всесторонней исследовательской работе на этой территории».

Историки считают, что на пустыре захоронено от 5 до 20 тысяч жертв «большого террора».

Фото: Александр Бабич/Facebook

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