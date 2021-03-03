Гаражи в районе одесского аэропорта перенесут на пустырь — бывший спецобъект НКВД

Расположенным возле одесского аэропорта гаражным кооперативам предложили переехать на пустырь на 6 км Овидиопольской дороги, где в 1930-х годах функционировал так называемый «спецобъект» одесского областного управления НКВД СССР.

Такое решение приняла Малиновская районная администрация Одессы.

Как сообщала Одесса News, 4 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с инициативной группой, представляющей интересы гаражных обществ «Чайка», «Вираж» и «Сокол», которой предложено очистить территорию возле аэропорта, на которой находятся гаражи, ввиду строительства на ней перронного комплекса. Чиновники заявили, что готовы выделить новый участок для размещения гаражей.

По данным Думской, на предлагаемом пустыре и соседних территориях захоронено от 5 до 20 тысяч одесситов, умерщвлённых сталинскими НКВДистами. Здесь приводились в исполнение решения внесудебных органов — «троек» и «двоек».

В 2007 году на этом участке прошли раскопки, санкционированные правительством. Всего из земли достали тела 1 086 человек. Большинство было убито пистолетными выстрелами в затылок. Рядом с костями нашли личные вещи – портсигары, обручальные кольца и так далее. Некоторые предметы позволили датировать гибель людей 1937-1938 годами.

«Останки и обнаруженные предметы сложили в обычный металлический контейнер на расположенной по соседству складской территории, и на несколько лет о них забыли. И только в 2011 году, когда пресса уже устала писать о «костях в контейнере», убитых захоронили на Западном кладбище», — говорится в сообщении.

Историки считают, что эксгумировали только часть погребённых.

«Мемориал», другие общественные организаций, историки и краеведы давно добиваются придания этому месту статуса мемориального парка и установки там памятника жертвам коммунистического тоталитарного режима, а коммунальное предприятие «Горзелентрест» намерено уже этой весной очистить пустырь от мусора.

Сам председатель Малиновской райадминистрации Евгений Омельчук подтвердил, что речь идёт именно об этом участке. Правда, по его словам, на момент принятия решения о передаче его под гаражи он не знал, что там находятся массовые захоронения.

Омельчук утверждает, что далеко не все члены кооперативов согласны на переезд.

«Кому-то не понравилось отсутствие коммуникаций, для кого-то это было далеко, а некоторые знают о захоронениях и поэтому были против», — сказал он.

Фото: Думская

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