Одесские полицейские получили международную техническую помощь от ЕС

В рамках проекта «Поддержка в улучшении ситуации общественной безопасности и создании стратегии безопасности в Одесской области» представители Консультативного миссии Европейского союза в Украине передали оборудование для управления превентивной деятельности одесской полиции.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что оборудование получил заместитель начальника Главного управления полиции региона Сергей Махотин.

В списке нового оборудования видеокамеры, компьютеры, планшеты, принтеры, бесконтактные термометры.

Поблагодарив за поддержку, Сергей Махотин отметил, что новое оборудование «будет использоваться полицейскими в соответствии с задачами проекта, конечная цель которого — усиление безопасности граждан».

Как сообщала Одесса News, ВМС Украины ожидают в 2021 году закупку для собственных нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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