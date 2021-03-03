В Одессе планируют создать современный сквер в районе проспекта Шевченко

2 марта мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с одесским скульптором Михаилом Ревой для обсуждения Концепции благоустройства территории в границах улицы Канатной, проспектов Шевченко и Гагарина (общая площадь — 11 тыс. кв.м).

Как сообщает официальный сайт города, на этой территории, перед зданием облгосадминистрации, установлен памятный знак Героям Небесной Сотни, а в сквере на проспекте Шевченко заложен памятный камень на месте установки Мемориала воинам Одессы и области, погибшим за независимость и целостность Украины.

Как отметил Одесский городской голова, важно не просто установить здесь памятник героям.

«Группе одесских архитекторов была поставлена задача — найти комплексное решение для создания единого места увековечивания памяти, объединяющего трагические страницы истории современной Украины. И такое решение, на мой взгляд, предложено. В ближайшее время будет проведено совместное совещание с областными структурами для презентации Концепции», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Михаил Рева отметил, что на данной территории планируется также разместить Мемориал памяти жертвам геноцида крымскотатарского народа. А центральную аллею, ведущую к облгосадминистрации, посвятить Одесской области, её районам и туристическим маршрутам.

Основная идея Концепции – зонирование с использованием современных решений, природных форм и подсветки, а также зелёных насаждений для обозначения мест памяти, применение диджитал-решений, позволяющих использовать смартфон для получения информации.

Кроме того, скульпторы учли, что в данном микрорайоне активной жилой застройки это единственная зелёная зона. Поэтому Концепцией предусмотрены места для занятий спортом, выгула собак, детская площадка и зоны пассивного отдыха.

«Мы хотели изменить постсоветский образ парка, Мемориала и сквера, и сделать эту зелёную зону современным общественным пространством», — подчеркнул Михаил Рева.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, на Молдаванке, продолжаются работы по капитальному ремонту Алексеевского сквера, территория которого составляет 2,21 га. Ремонт планируют завершить к апрелю 2021 года.

Фото: «Одесса»

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