Мэр Одессы объявил о планах реконструкции Деволановского спуска

18 сентября после проведения очередной сессии Одесский городской голова Геннадий Труханов рассказал о планах мэрии по развитию и благоустройству города на ближайшие годы, в частности, реконструкции Деволановского спуска.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Капитальный ремонт Деволановского спуска – это дорогостоящий и трудоёмкий процесс, который влечёт за собой комплекс не менее трудоёмких и затратных проектов. Так, после замены ливневого коллектора на спуске потребуется замена коллектора по улице Приморской с увеличением его диаметра», – рассказал Геннадий Труханов.



Мэр отметил, что все здания и сооружения на Деволановском спуске находятся в частной собственности. При ремонте и проведении работ необходимо согласование работ с собственниками недвижимости, поэтому городской голова считает справедливым солидарное финансовое участие субъектов хозяйствования-собственников зданий в реконструкции улицы.

«Достаточно сложная задача. Пока что привлечь средства не удаётся. Я считаю что это, как минимум, несправедливо по отношению к городу: приобрели здания, но сегодня считают экономически невыгодным приведение их в надлежащий вид. Как следствие, у нас закрыта целая улица, которая могла бы разгрузить движение или стать туристическим объектом. Поэтому будем закладывать средства в бюджет города и приступать к работам. Дальше уже будем выстраивать отношения с собственниками недвижимости», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Кстати. Комплексное благоустройство Деволановского спуска предполагает капитальный ремонт зданий, замену мощения и коммуникаций, восстановление зелёных насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и т.д. Кроме того, предусматривается организация парковок, дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха. На первом этапе реализации необходимо выполнить мероприятия по инженерной защите территории и реконструкции инженерных сетей.

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Одессе приступили к подготовительным работам по восстановлению памятника архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Преображенской, 23 угол ул. Садовой — Дома Либмана.