В Одесском морпорту завершается реконструкция причала №7

По состоянию на середину августа на выделенной под реконструкцию части причала №7 Карантинной гавани Одесского морского порта выполнено 95% предусмотренных проектом реконструкции строительных работ.

Об этом сообщают в отделе гидротехнических сооружений и капитального строительства (ОГИСиКС) Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

По свидетельству инженеров отдела, реконструированная часть самого большого по длине причала порта будет готова к сдаче в эксплуатацию уже в конце августа.

Отмечается, что реконструкция причала №7 — один из самых масштабных инвестиционных проектов Одесского порта. После включения объекта реконструкции в действующий производственный цикл стивидорная компания ООО «Металзюкрейн», которая оперирует этим причалом, получит новую, оборудованную по последнему слову технологии гидротехнического строительства, инфраструктуру для морской перевалки грузов.

«Новизна проекта заключается в том, что все инженерные коммуникации вынесены на границу причала, что позволило увеличить производственные площади в тылу, довести показатель максимальных нагрузок при складировании грузов до 20 тонн на квадратный метр и создать большее пространство для манёвра колёсной техники, — рассказывает начальник ОГИСиКС Максим Шова.

По его словам, финальным аккордом готовности объекта к эксплуатации должна стать передислокация на реконструированную часть причала трёх портальных кранов, которые находятся на балансе ГП «Одесский порт».

Также комплекс строительных работ предусматривает реконструкцию трансформаторной подстанции в тылу причала. Решение этой задачи затруднено тем, что причал №7 перестраивается без вывода из эксплуатации и на второй его части почти непрерывно ведутся работы по перевалке грузов на суда. Для монтажа трансформатора необходимо около 4 дней, а это довольно значительная остановка для производственного комплекса. Поэтому специалисты ждут «окна» в графике подхода судов.

Кстати. Проект реконструкции причала №7 без вывода из эксплуатации утверждён распоряжением Кабмина Украины в 2017 году. В результате реконструкции за счёт изменения конфигурации причальной линии Карантинной гавани длина причала увеличится на 29 метров — до 386,5 м. Эти и другие характеристики обновлённого причала обеспечат возможность перевалки на нём генеральных грузов в объёме до 2 млн. т ежегодно.

Как сообщала Одесса News, Одесский порт первым из украинских портов внедрил электронный сервис заблаговременного планирования запуска грузового автотранспорта в определённые «сектора времени», т.н. технологию таймслотов.

Фото: Администрация Одесского морского порта