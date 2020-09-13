Зеленский завершил свой рабочий визит в Одессу

В завершение своего рабочего визита в Одесскую область 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реконструкцией причала Одесского морского порта и побывал в областной филармонии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Сопровождавший в поездке Президента Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий у причала №7 рассказал Зеленскому, что 50-летний срок эксплуатации причала, построенного в 1963 году, истёк, в связи с чем он не работал почти семь лет.

«Вчера ГАСИ выдала сертификат о введении причала в эксплуатацию, поэтому начнём перевалку и полноценную работу», – сказал министр.

Он отметил, что обновление причала обеспечит возможность перевалки на нём генеральных грузов в объёме до 2 млн т ежегодно. Сейчас завершены работы на первом пусковом комплексе, который включает реконструкцию 163,32 м причала.

Реконструкция причала № 7 – один из самых масштабных инвестиционных проектов Одесского порта. «Это важный технологический шаг вперёд. Первая часть седьмого причала в Одессе почти полностью построена. Здесь полностью современные технологии», – сказал Президент во время общения с представителями СМИ.

После включения объекта реконструкции в действующий производственный цикл стивидорная компания ООО «Металзюкрейн», которая оперирует причалом № 7, получит новую, оборудованную по последнему слову технологий гидротехнического строительства инфраструктуру для морской перевалки грузов.

Глава государства отметил, что в следующем году начнётся реконструкция второй части причала.

«В целом это будет 357 метров – самый длинный причал Одесской области, который увеличит перевалку и прибыль для государства», – сообщил Владимир Зеленский.

Побывав в порту, Зеленский не мог не упомянуть об аварии с танкером Delfi.

«Всех поздравляю – танкера Delfi на пляже уже нет. Одолели эту историю», – сказал он.

По словам Президента, местная власть оказалась неспособной справиться с этой ситуацией. Он поблагодарил всех, кто помог решить вопрос, в том числе – Министерство инфраструктуры, Администрацию морских портов, водолазов и спасателей.

Владимир Зеленский посетил также Одесскую областную филармонию, где пообщался с выдающимися деятелями культуры региона.

Архитектор Владимир Суханов рассказал Президенту о проблемах здания филармонии. По его словам, сооружение, построенное в конце XIX века, требует немедленного капитального ремонта.

Глава государства подчеркнул, что реконструкция здания должна быть масштабной. «Это единственная концертная площадка такого уровня на юге страны», – отметил Президент.

Прежседатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сказал Зеленскому, что за счёт меценатов профинансирован ремонт вентиляционного оборудования, однако Президент считает, что «государство должно провести глобальную реконструкцию. Должны быть серьёзные капиталовложения» и подчеркнул, что реконструкцию здания филармонии необходимо включить в перечень объектов Национальной программы «Большое строительство» на следующий год.

Также деятели культуры призвали Президента решить вопрос реставрации и возвращения в Одессу картины выдающегося итальянского художника XVII века Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу». Это единственное полотно мастера в Украине. В 2008 году картина была похищена. Позже злоумышленников нашли. В связи с тем, что суд над похитителями картины продолжается, она до сих пор имеет статус вещественного доказательства, что также делает невозможным её перемещение и экспонирование. Полотно находится на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре в Киеве, где уже третий год продолжается его восстановление. Художники призвали завершить реставрацию картины до следующего года, когда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо.

Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и обсудил с ним вопросы филармонии и картины. После телефонного разговора Глава государства сообщил, что предложит министру включить реконструкцию здания филармонии в программу «Большое строительство» в культуре и способствовать завершению работ по реставрации полотна Караваджо.

Как сообщала Одесса News, 12 сентября во время своего рабочего визита в Одесскую область, Президент Украины ознакомился с ходом реализации проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта «Одесса», моста через Хаджибейский лиман, осмотрел недавно построенные здания детского сада и Центра безопасности граждан в посёлке городского типа Авангард Овидиопольского района, а также принял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

Фото: Пресс-служба ОПУ