Президент назначил стипендии одесским паралимпийцам

В День физкультуры и спорта Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, в том числе из Одесской области.

Тексты указов обнародованы на сайте Офиса Президента Украины.

В частности, стипендиатами стали: Полянский Роман Александрович — чемпион мира 2019 года по гребле академической (в размере 12 000 гривен), Щербаков Дмитрий Сергеевич — чемпион мира 2019 года по боулингу (12 000 гривен), Близнюков Олег Юрьевич — тренеру чемпиона мира 2019 года по пулевой стрельбе Дорошенко А.Ю. (12 000 гривен), Виноградова Ирина Игоревна — главный тренер сборной команды Украины по стрельбе пулевой и тренер серебряного призёра чемпионата мира 2019 года Щетник И.С. (9 000 гривен).

Назначены также стипендии Президента Украины детям с инвалидностью, имеющим высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренерам: Стасу Станиславу Александровичу, 2003 года рождения, серебряному призёру всеукраинских спортивных соревнований по волейболу (Одесская область), Веснянко Павел Михайлович, тренер Станислава Стаса.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года тренер-преподаватель по греко-римской борьбе коммунального учреждения «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства «Олимпиец» Рудой Вячеслав Сергеевич удостоен Почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта».