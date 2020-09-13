COVID-19 в Одесской области: за сутки 100 новых случаев, летальных нет

В прошедшую субботу в Одесской области 100 человек пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 13 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 9 482 случая COVID-19.

Выздоровели 2 191 пациент, за сутки выздоровевших нет..

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 149 человек, за прошедшие сутки летальные случаи не зарегистрированы.

Сейчас болеют 7 142 пациента.

Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Подольском, Беляевском районах и Измаиле.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 476 новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335. От осложнений, вызванных коронавирусом за сутки умерли 30 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксированы 3 178 летальных случаев.

Как сообщала Одесса News, с 00 часов 00 минут 14 сентября начнёт действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому к «красной» зоне будут отнесены города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; к «оранжевой» — город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы; к «жёлтой» — города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы.