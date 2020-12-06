COVID-19: в Украине за сутки зафиксировали 11590 случаев, в Одесской области — 1002

По состоянию на 6 декабря в Украине зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020 г. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника«, — написал он.



По информации министра, также за минувшие сутки госпитализировано 1 127 человек; летальных случаев — 167; выздоровели — 6 048 человек; осуществлено тестирований за сутки — 42 096 (в том числе методом ПЦР — 33 308, методом ИФА — 8 788).

За всё время пандемии в Украине заболело — 813 306 человек; выздоровели — 418 581 человек; летальных исходов — 13 588; проведения ПЦР-тестов — 4 780 080.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев коронавирусной болезни.