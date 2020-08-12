Минздрав по-новому будет распределять карантинные зоны Украины

Министерство здравоохранения разработало изменения по определению критериев распределения регионов на карантинные зоны.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Укринформ.

«Мы проанализировали все имеющиеся показатели, которые есть, решили сделать ещё удобнее и понятнее для всех, каким образом и по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности: зелёному, жёлтому, оранжевому или красному», — сказал он.

По словам министра, будут объединены в один показатель динамика заболеваемости и количество заболевших на 100 тысяч населения.

«Мы решили это объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней. Это более понятный показатель для всех без исключения граждан», — считает Степанов.

Он добавил, что также чётко будет определён показатель заполненности больничных коек, будут введены соответствующие коэффициенты по уровню заболеваемости в различных административно-территориальных единицах.

«Ситуация отличается на востоке и западе. Поэтому мы учли маленькие районы, ввели соответствующие коэффициенты, с другой стороны — учли областные центры с учётом того, что они имеют большую миграцию», — сказал глава Минздрава.

По его словам, соответствующие изменения будут вынесены на рассмотрение Кабинета Министров.

Между тем, по состоянию на 12 августа в Украине лабораторно подтверждены 84 548 случаев заболевания COVID-19, в частности, за сутки — 1 433.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки умерли 19 человек.

Самая большая загруженность больничных коек на 12 августа во Львовской области — более 53% от общего количества коек в больницах, которые определены для приёма больных COVID-19. Менее 50%, но на уровне 48% — город Киев, такой же процент в Ивано-Франковске, Черновицкой области. Ривненская область на уровне 46%.

В целом по стране показатель загруженности коек в больницах составляет 24%.

За сутки госпитализированы 280 пациентов. Больше всего больных COVID-19 за последние сутки было выявлено в Киеве — 182, Львовской — 166, Харьковской — 139, Ивано-Франковской — 128, Черновицкой — 113 областях.

По состоянию на 12 августа в Вооружённых силах острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 322 человека, за сутки зарегистрировано 34 новых случая, сообщает Командование медицинских сил ВСУ. Летальных исходов зарегистрировано 6.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает на 12 августа 32-е место в мире к по количеству больных коронавирусом.

Инфографика: Укринформ