Израильские учёные: вакцина от туберкулёза может помочь от COVID-19

Вакцинация против туберкулёза может предоставить дополнительную защиту от COVID-19, считают исследователи из израильского университета Бен Гуриона и Еврейского университета Иерусалима.

Как пишет Укринформ со ссылкой на Синьхуа, исследователи сравнили соотношение между распространением вакцины от туберкулёза и последствиями COVID-19. Оказалось, что в государствах, где проводится широкая вакцинация от туберкулёза, наблюдается и определённая защита от COVID-19 с меньшим количеством заражений и уровнем смертности.

“Защита была значительной среди людей в возрасте до 24 лет, которые были вакцинированы в течение последних 15 лет”, — говорится в материале.

Учёные также провели подобное сравнение с вакцинами против кори и краснухи, однако не обнаружили никакой связи.

В исследовании анализировались данные 55 стран, в которых проживает 62,9% населения мира.

По данным ресурса Worldometer, Израиль занимает на утро 12 августа 30-е место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией: 86 959 заболевших, 622 летальных случая. Украина — на 32-м.

В мире зарегистрированы всего 20 542 739 случаев заражения (+288 054 за сутки), 13 460 643 (+342 022) переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 305 957 (+54 511), Бразилия — 3 112 393 (+54 923) и Индия — 2 332 908 (+65 755).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 746 337 человек (+7 407).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 167 749 (+1 557), Бразилия — 103 099 (+1 242) и Мексика — 53 929 человек (+926).

Как сообщала Одесса News, американские нейробиологи обнаружили, что коронавирус может привести через воздействие на ткани мозга к нарушению когнитивных функций человека и даже потери памяти.