В Летнем театре «Морвокзал» «За всю Одессу» споёт Валентин Кулеба

13 августа в Одессе начинается Международный фестиваль Одесской песни «За всю Одессу», специальным гостем которого в этот вечер будет Валентин Куба.

Ни об одном городе на Земле не написано столько песен, сколько об Одессе. Одесская песня — это не просто отдельный жанр, это отдельная философия! Это целая культура, созданная умными, талантливыми людьми с неподражаемым чувством юмора! Это песня, которая вобрала в себя колорит Одесской речи, шум Черноморской волны, крики чаек, аромат цветущих акаций и незабываемый вкус форшмака. В Одесской песне, как и в жизни, есть всё: радость и грусть, любовь и разлука, и конечно же, присущее одесситам умение посмеяться над собой… посмеяться так красиво, чтобы все им завидовали!

13 августа — любимые одесские песни поёт Валентин Кулеба, а также артисты, подавшие заявки в оргкомитет фестиваля на участие.

Начало в 7:40 вечера!

Билеты можно купить здесь. Их стоимость от 250 до 750 гривен.