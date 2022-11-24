Одесский оперный театр приглашает посмотреть балет «Жизель»

27 ноября Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана.

Балет «Жизель», возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий.

Дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий.

Солисты — Ольга Воробьёва (Жизель), Дмитрий Шарай (Альберт), Екатерина Бурдик (Мирта), Богдан Чабанюк (Ганс), Елена Пономарёва (мать Жизель).

Балет в 2-х действиях с одним антрактом.

Длительность 2 часа.

Стоимость билетов от 270 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов.

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