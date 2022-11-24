Исполком Одесского горсовета поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине

Исполнительный комитет Одесского городского совета поддержал решение о демонтаже памятника «Основателям Одессы», ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II.

Об этом Одесский горсовет сообщил в Теlegram.

«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы», — говорится в сообщении.

Ранее памятник оградили 7-метровым забором. Его неоднократно обливали красной краской, расписывали, а также на памятник Екатерине II одевали колпак палача, а на руку скульптуре императрицы цепляли удавку.

Как сообщала Одесса News, на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением обменять енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, на памятник российской царице Екатерине II в Одессе.

Окончательное решение о демонтаже должны принять депутаты горсовета на сессии 30 ноября.

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