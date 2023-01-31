Из Одесской историко-топонимической комиссии исключили Гиганова и Саутёнкова

Одесский горисполком принял решение об обновлении состава историко-топонимической комиссии горсовета, исключив из него, в частности, депутатов от запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – Виталия Саутёнкова и Богдана Гиганова.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что в прошлом году депутаты от ОП-ЗЖ Саутёнков и Гиганов проигнорировали участие в большинстве заседаний историко-топонимической комиссии мэрии. По словам члена комиссии Петра Обухова, после полномасштабного вторжения войск России в Украину член горсовета Саутёнков исчез – неизвестно, где он сейчас находится.

Богдан Гиганов

Виталий Саутёнков

Других представителей, избранных от этой политсилы, в обновлённый состав историко-топонимической комиссии мэрии не включили.

«Члены исполкома городского совета приняли решение об обновлении состава историко-топонимической комиссии, руководствуясь кадровыми изменениями, произошедшими в последнее время в горсовете», — уточнили в мэрии.

Из состава комиссии была также исключена бывшая директор Департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова в связи с увольнением её с этой должности.

В обновлённый состав комиссии введены вместо них новоназначенный директор Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Фёдор Стоянов, доцент кафедры археологии и всемирной истории Одесского национального университета имени И.Мечникова Олег Лугов, краевед Андрей Дембрицкий.

Как сообщала Одесса News, историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета в октябре 2022 года утвердила список 96 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией либо советским прошлым и подлежат переименованию.

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