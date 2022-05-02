В Одессе сняли табличку с пушки-памятника о «славе русского оружия»

В Одессе с постамента старинной пушки-памятника на Приморском бульваре убрали табличку с надписью о «славе российского оружия».

Об этом сообщил в Теlegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Табличка со всем известного памятника с названием «Слава вражескому оружию» убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесчине, — это оружие, которое эти недовояки бросят на поле боя и станет нашими трофеями», — сказал в видеообращении Марченко.

Кстати. Памятник, установленный на Приморском бульваре, пушке с английского фрегата «Тигр», который был уничтожен возле берегов Одессы в 1854 году. На табличке памятника были выбиты слова о «славе русского оружия и доблестных сынах Отечества, защитивших Одессу».

10 апреля 1854 года в составе англо-французской эскадры «Тигр» принял участие в бомбардировке Одессы — это был эпизод Восточной (Крымской) войны. Неравный бой с врагом вели артиллеристы шести береговых батарей. Больше всего досталось четырём орудиям, установленным на оконечности Практического мола (вместе с Андросовским и Потаповским прикрывает Военную гавань, сейчас используется для перевалки чугуна).

Командовал этой батареей прапорщик Александр Щёголев. Ему удалось зажечь французский фрегат «Вобан», но к часу пополудни батарея замолчала. Враг попытался высадить десант, который отбили картечью полевые орудия. К 17:00 обстрел города был завершён, и эскадра отправилась в Крым, оставив для блокады побережья несколько кораблей, в том числе «Тигр».

12 мая 1854 г. он сел на камни у берегов Малого Фонтана, в районе современной Аркадии. Под огнём русских пушек фрегат загорелся, а экипаж во главе с капитаном 1-го ранга Джиффардом сдался. После этого корабль начали обстреливать уже свои — чтобы не достался противнику. В итоге корпус «Тигра» сгорел.

Впоследствии с морского дна подняли паровую машину и 12 бомбических пушек фрегата. Двигатель установили на построенную в Николаеве императорскую яхту «Тигр», а одно из орудий в 1904 году водрузили на пьедестал у здания городской думы в Одессе.

Как сообщала Одесса News, одесский активист Демьян Ганул собственноручно демонтировал памятную доску герою гражданской войны Григорию Котовскому.

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