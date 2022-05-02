В Одессе сорваны планы по дестабилизации ситуации в городе 2 мая

Правоохранители сорвали планы России дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая, задержаны 12 диверсантов.

Об этом Государственное бюро расследований сообщает в Теlegram.

Отмечается, что накануне 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Национальной полиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Были проверены десятки человек из криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сотрудники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У диверсантов работники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулемётов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

По замыслам врага, злоумышленники должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Всех фигурантов передали Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

По информации Отдела коммуникации полиции Одесской области, 66-летний житель Арциза разгуливал по городу со стартовым пистолетом, переработанным в боевой, а на три года младше его жительница Одессы у себя дома хранила револьвер.

«Женщине якобы оружие досталось по наследству, а мужчина своё нашёл», — говорится в полицейском сообщении.

По данным фактам в территориальных подразделениях ГУНП в Одесской области были начаты уголовные производства. Дело по жителю Арциза следователи уже направили в суд, одесситке должны объявить подозрение по результатам экспертизы.

Как сообщала Одесса News, 2 мая 2014 года участники одесского антимайдана напали в центре города на украинских активистов. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек. Впоследствии антимайдановцы были оттеснены к Куликовому полю, где они забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 человек.

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