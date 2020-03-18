В Одессе полиция задержала этническую преступную группировку

В Одессе полиция задержала организатора и членов этнической преступной группировки.

Об этом 18 марта сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.



Отмечается, что фигуранты «специализировались» на кражах, грабежах и разбойных нападениях. Их жертвами становились посетители развлекательных заведений города.

«Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи следственного управления полиции Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области установили всех участников преступной группы, методы их «работы» и собрали материалы причастности фигурантов к совершению шести преступлений на территории Одессы», — говорится в сообщении.



Следствием установлено, что организатор и участники группировки ранее уже были осуждены за совершение краж и ограблений. Кроме того, её лидер и один из членов пока являются подсудимыми за совершение имущественных преступлений.

Как правило, «работали» они в ночное время. Жертвами злоумышленников становились посетители развлекательных заведений, которых те ждали у выхода или неподалёку. Сначала с ними заводили беседу, а потом незаметно для граждан, во время так называемых дружеских объятий, забирали их вещи. Если жертва начинала сопротивляться — на помощь сразу приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией. Впоследствии имущество пострадавших сбывали, а средства распределяли между всеми членами преступной группировки.

Установив место нахождения фигурантов уголовного производства, правоохранители провели мероприятия для их задержания, а также санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях.



По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли более 330 тысяч гривен, боеприпасы и вещи, которыми фигуранты завладели при совершении преступлений.



В Киевский районный суд Одессы направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Одному из участников преступной группировки уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — 185 (кража), 186 (грабёж) и 187 (разбой).



Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории города и области.

Как сообщала Одесса News, днями по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 взяты под стражу четверо жителей Измаильского района, подозреваемых в совершении разбоя в Одессе.

Фото: Нацполиция Украины