Смерть на яхте: тело молодого нигерийца нашли в одном километре от берега

Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, 12 сентября нашли в километре от берега (причала № 118) в Черноморске.

Об этом сообщили в Черноморском отделении полиции в Одесской области.

Спасатели на моторной лодке «Корсар» извлекли с помощью багра и спасательной верёвки тело мужчины и передали его полицейским.

По данным полиции, погибший — гражданин Нигерии Обари-Марк Калеба. В компании семи человек он отправился на морскую прогулку из дачного посёлка Совиньон на юге Одессы. По словам отдыхавших на яхте, нигериец пошёл купаться и не вернулся. Это было 20 августа.

По информации ряда СМИ, африканца пригласила на прогулку владелица одного из местных БДСМ-клубов, которая затем сменила номер телефона и отказалась комментировать случившееся.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Для установления окончательной причины гибели иностранца его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские расследуют обстоятельства гибели гражданина иностранного государства.

Кстати. БДСМ — психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение.

Одесса News сообщала о печальной статистике несчастных случаев на воде в Одесской области в июле 2020 года.