В Одессе от взрыва гранаты погиб мужчина, похоже на самоубийство

В Одессе в парке на Крымском бульваре нашли тело 43-летнего мужчины, погибшего от взрывных травм.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«При осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний житель неподалёку, обнаружили травмы, характерные для взрывных», — говорится в сообщении.

Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в одесском офисе «Копейки» взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принёс один из пострадавших. Двое работников, находившихся при взрыве в помещении, с разрывными и рваными ранами конечностей были госпитализированы.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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