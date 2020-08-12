Полиция за полчаса вычислила лжеминёра одесского аэропорта

13 августа полицейские разоблачили мужчину в ложном сообщении о минировании Международного аэропорта «Одесса».

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Сегодня утром на линию «102» поступило сообщение от неизвестного о заминировании международного аэропорта «Одесса». Обследовав объект и убедившись в том, что предоставленная злоумышленником информация ложная, правоохранители начали его поиски. Для установления личности мужчины полицейским понадобилось всего полчаса от полученного от него звонка», — говорится в сообщении.

Псевдоминёров оказался 52-летний житель села Долинское Ананьевского района, которых работает в Одессе охранником частной фирмы.

Отмечается, что задержали мужчину на улице Привозной. При себе он имел телефон, с которого оставил ложное сообщение. Свой поступок преступник объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об аресте мужчины в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.



Как сообщала Одесса News, правоохранители разоблачили злоумышленника, который «заминировал» школу в Суворовском районе Одессы 20 января 2020 года. Им оказался 62-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Мужчина пояснил, что в заблуждение правоохранителей ввёл ради развлечения под воздействием алкогольных паров.

Фото и видео: Малиновский отдел полиции в г. Одесса