Одесский мясник подхватил «сибирку»

В Одесской области подтверждён случай сибирской язвы у мужчины, который занимается скупкой животных для дальнейшей продажи.

По этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

«В Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. Во время проведения эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 года у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешёл в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для дальнейшей перепродажи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только заболевший лишь 7 августа обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория ЦОЗ методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.

Специалисты Одесского областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге заболевания.

В ЦОЗ отмечают, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через повреждённую кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, через укусы насекомых.

Не исключается также заражение через почву или предметы, загрязнённые возбудителем сибирской язвы.

Для справки. Сибирская язва — особо опасная острая инфекционная болезнь, которую вызывает спороносная палочка Bacillus anthracis. Болезнь протекает в зависимости от места проникновения возбудителя — в кожной или генерализованной (кишечной, лёгочной, септической) форме. Споры бактерий сибирской язвы могут оставаться в латентном состоянии в земле длительное время и активизироваться, когда поверхность почвы нарушается, например, в результате наводнения, ливней или оползней. Сегодня заболеваемость носит спорадический характер — проявляется только иногда и отдельными вспышками.

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