День независимости Украины: парада не будет, нумизматам тоже можно не радоваться

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа подписал Указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины».

Полный текст Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

Как отмечается в Указе, празднование Дня независимости должно пройти, в первую очередь, с учётом безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Традиционно, накануне, 23 августа пройдёт День Государственного Флага Украины с проведением официальной церемонии его торжественного поднятия.

В столице 24 августа и других населённых пунктах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС, АТО, общественности с церемонией возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, вручением государственных наград Украины, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины и развитие государства.

Указом предложено провести разнообразные тематические культурные, медийные, выставочные мероприятия «патриотически-воспитательного содержания».

О традиционном военном параде и выпуске памятной монеты в честь Дня независимости в Указе речи нет.

Получив текст Указа, Одесская областная, районные госадминистрации должны будут разработать местные планы проведения и празднования Дня независимости, с которыми ознакомит в ближайшие дни Одесса News.

Ранее сообщалось о проведении 24 августа в Киеве Марша защитников Украины, аналогичного прошлогоднему.