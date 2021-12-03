Зеленский подписал указ о возобновлении морских научных исследований

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по возобновлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота».

Указ №617/2021 опубликован на сайте главы государства.

В целях утверждения и стабильного развития Украины как современного морского государства, обеспечения его национальных интересов в сфере морской деятельности, возобновления конкурентоспособности отечественного морехозяйственного комплекса, развития морских научных исследований и научно-исследовательского флота Президент поручил Кабинету Министров разработать с привлечением представителей органов государственной власти, ведущих отечественных учёных и международных экспертов план мероприятий по возобновлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота, который будет утверждён в трёхмесячный срок.

В плане мероприятий должны быть предусмотрены меры по:

определению приоритетных направлений развития морских научных исследований и экологического мониторинга морей, участию Украины в проведении полярных исследований, разработке вопроса по разработке и утверждению соответствующих государственных целевых научно-технических программ, рассчитанных на долгосрочный период;

осуществлению анализа актуальных положений Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2023 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 1002, с учётом возможностей проведения соответствующих исследований на научно-исследовательском судне «Ноосфера»;

проведению анализа деятельности государственных научно-исследовательских учреждений в сфере морских научных исследований во избежание дублирования их функций, повышения эффективности использования кадрового потенциала таких учреждений, материальных ресурсов и бюджетных средств;

возобновлению в течение 2022 и 2023 годов построек научно-исследовательских учреждений в сфере морских научных исследований, строительства новых сооружений для размещения современных лабораторий;

осуществлению инвентаризации имеющихся научно-исследовательских судов, которые находятся на балансе государственных научно-исследовательских учреждений и не эксплуатируются, определение судов, пригодных к возобновлению, обеспечению их ремонта и вводу в эксплуатацию;

развитию инфраструктуры для постоянного базирования научно-исследовательского флота, в том числе причальных сооружений;

строительству в 2022-2030 годах научно-исследовательских судов предприятиями

судостроительной промышленности Украины;

повышению социальных стандартов для моряков научно-исследовательского флота, в частности, уровня оплаты их труда;

повышению социальных стандартов для моряков научно-исследовательского флота, в частности, уровня оплаты их труда; устранению диспропорций в условиях оплаты труда и социальной защиты учёных, проводящих полярные исследования;

развитию кадрового потенциала для проведения морских научных исследований, в частности, возобновление прохождения студентами, обучающимися по направлениям и специальностям, связанным с морской деятельностью, практики в море на учебных и научно-исследовательских судах;

решению в установленном порядке вопроса об обеспечении в соответствии с обоснованными потребностями финансирования осуществления комплексного экологического мониторинга состояния территориального моря Украины и её исключительной (морской) экономической зоны с использованием научно-исследовательского судна «Борис Александров» и ввода в эксплуатацию научно-исследовательского судна «Владимир Паршин».

О ходе реализации мер необходимо обеспечивать ежегодно информирование Президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщала Одесса News, ледокол «Ноосфера», который стоит в Одесском морском порту, 6 декабря отправляют для технического обслуживания на Черноморский судостроительный завод перед рейсом в Антарктиду.

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