Президент Украины наградил трёх одесских волонтёров наградой «Золотое сердце»

Владимир Зеленский наградил президентской наградой «Золотое сердце» ряд украинских волонтёров, в том числе трёх из Одессы.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Награда присвоена «за весомый личный вклад в оказание волонтёрской помощи и развитие волонтёрского движения, в частности, во время осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и преодоления её последствий».

Среди награждённых одесситы:

Андрей Заричанский – волонтёр, основатель благотворительного фонда «Семья Заричанских»

Наталья Карташева – волонтёр благотворительного фонда «Южный-Берег»

Денис Сердиченко – волонтёр, президент благотворительного фонда «Международная помощь «Добрый самарянин».

Одесса News информировала, что в Украине и мире 5 декабря отмечается Международный день волонтёров, или Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (таково полное название Дня волонтёров), провозглашённый решением 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1985 года.

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