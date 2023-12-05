Виновные в уничтожении памятника архитектуры в Одессе ответят перед законом

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении нынешнего владельца особняка Гавсевича и руководителя предприятия-подрядчика по факту умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что владелец особняка, являющегося объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком, без соответствующего разрешения, провели строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания.

«Такие противоправные действия обвиняемых привели к разрушению объекта культурного наследия, в частности, его конструктивных элементов и архитектурно-художественных элементов интерьера помещений», — говорится в сообщении.

Так, во время ремонтных работ, с применением строительной техники, демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания.

В настоящее время прокуратурой принимаются меры по обязательству владельца восстановить здание-памятник градостроительства и архитектуры.

Для справки. Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007 здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – «Особняк Гавсевича» (архитектор Гальперсон С.С.), построенная в 1903 году, признана памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взята под охрану государства.

Одесса News информировала, что Одесский городской голова Геннадий Труханов, посетивший 3 июля 2023 года территорию за строительным забором у практически уничтоженного здания на Черноморской, 1б, обвинил Одесскую облгосдминистрацию, департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия которой санкционировал проведённые на этом объекте работы.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy