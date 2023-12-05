Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев

На следующей неделе в Литве начнётся процесс продления временных вида на жительство для военных беженцев из Украины, срок которых истекает в марте 2024 года. Их можно продлить до марта 2025-го.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT со ссылкой на руководителя литовского департамента миграции Эвелину Гудзинскайте.

«Очень большое количество украинцев получили временную защиту на срок до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пора подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту ещё на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство ещё на год», — сказала Гудзинскайте.

По её словам, на следующей неделе будет объявлено, что можно начинать заполнять онлайн-заявки на изменение документов и записываться на приём в Департамент миграции.

Чиновница отметила, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Литва выдала 46 тыс. цифровых видов на жительство на основании временной защиты.

«Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины. Каждый день это от 20 до 50 (человек, — ред.)», — отметила Гудзинскайте.

По данным Департамента миграции, в Литве в настоящее время проживает более 85 тыс. украинцев, составляющих наибольшее общество иностранных граждан в стране. Однако большинство украинцев, приехавших в Литву, не склонны привыкать к жизни в стране. По словам руководителя Департамента, большинство из них связывают своё будущее с Украиной.

Для справки. В октябре 2023 года правительство Соединённых Штатов выделило 1,56 млн долларов организациям, поддерживающим украинских беженцев в Литве.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года страны Евросоюза договорились о продлении временной защиты для беженцев, покинувших Украину из-за российской агрессии.

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