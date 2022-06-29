На сессии Одесского горсовета решили укрепить связи с городами-побратимами

На заседании сессии Одесского горсовета 29 июня депутаты приняли решение «О передаче городам-побратимам Балтимор (США) и Йокогама (Япония), городу-партнёру Клайпеда (Литовская Республика) туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса.Официально».

Оотмечается, что Балтимор, Йокогама, Клайпеда – это города, с которыми нас связывают долгие годы дружбы, реализованные проекты и дипломатические отношения, уже давно вышедшие за рамки официальных.

«Особенно поддержка наших родственных городов ощущается сегодня, когда Украина противостоит российской агрессии», — говорится в сообщении.

Также депутаты поддержали решение об установлении партнёрских отношений между Одессой и Майами и Майами Бич (США) и передаче последнему туристического логотипа Одессы.

«Наши переговоры с руководством Майами и Майами Бич дали старт плодотворному взаимодействию, на которое мы возлагаем большие надежды. Якорь-сердце в Майами Бич — это знак благодарности за поддержку народом США украинцев и, в частности, одесситов в нашей борьбе за свободу и независимость», — считают депутаты горсовета.

На заседании сессии депутаты поддержали решение «Об установлении партнёрских отношений с городом Венеция (Итальянская Республика)».

«Итальянская Республика, частью которой является Венеция, является важным партнёром Украины. Она с начала российской агрессии оказывает нам военно-техническую, экономическую, гуманитарную помощь, а также продолжает поддерживать Украину в борьбе с оккупантами. Венеция – это туристический центр мирового масштаба, а также большой морской порт. Это центр культуры, образования и производств, связанных с туристической отраслью. И, конечно, нас связывает самый актуальный для Одессы вопрос — сохранение архитектурного наследия», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, якорь-сердце, как туристический логотип Одессы – это символ дружбы, устанавливаемый в наших родственных городах на часто посещаемых жителями и гостями городов локациях. Это, по сути, бессрочная промокампания города Одессы за границей.

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